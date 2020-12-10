В Албанії заворушення через помилкове вбивство чоловіка, що порушив COVID-обмеження

В столиці Албанії Тирані сталися сутички між сотнями протестувальників і поліцією після помилкового вбивства правоохоронцями чоловіка, який порушив коронавірусні правила.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

За словами сестри вбитого, її брат ходив за сигаретами під час комендантської години і не зреагував на наказ поліції зупинитися, а поліцейський, який застрелив його, помилково вважав, що у нього в руках вогнепальна зброя. Влада почала розслідування інциденту, а поліцейського заарештували.

Вчора ввечері сотні албанців зібралися на вулицях столиці, порушивши комендантську годину і правила, згідно з якими можна збиратися максимум 10 осіб.

Протестувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ.

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Камені, фаєри, пляшки та інші предмети летіли у співробітників поліції та урядові будівлі, а поліція за допомогою сльозогінного газу не дозволяла протестувальникам проникнути до будинку уряду.

Кілька протестувальників та поліцейські були поранені, кілька будівель та поліцейських машин пошкоджені. Ялинки перед будівлею уряду та на головної площі Тирани були спалені.

Поліція Тирани вже заарештувала кількох людей як можливих організаторів протестів.