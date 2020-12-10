В Албании беспорядки из-за убийства мужчины, нарушившего карантин

В столице Албании Тиране произошли столкновения между сотнями протестующих и полицией после убийства правоохранителями мужчины, нарушившего коронавирусные правила.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

По словам сестры убитого, ее брат ходил за сигаретами во время комендантского часа и не среагировал на приказ полиции остановиться, а полицейский, застреливший его, ошибочно считал, что у него в руках огнестрельное оружие. Власти начали расследование инцидента, а полицейского арестовали.

Вчера вечером сотни албанцев собрались на улицах столицы, нарушив комендантский час и правила, согласно которым можно собираться максимум по 10 человек.

Протестующие требовали отставки министра внутренних дел.

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Камни, файеры, бутылки и другие предметы летели в сотрудников полиции и правительственные здания, а полиция с помощью слезоточивого газа не позволяла протестующим проникнуть в дом правительства.

Несколько протестующих и полицейские были ранены, несколько зданий и полицейских машин повреждены. Елки перед зданием правительства и на главной площади Тираны сожгли.

Полиция Тираны уже арестовала нескольких человек как возможных организаторов протестов.