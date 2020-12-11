Британську вакцину випробують спільно з російською "Спутник V"

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила, що почне клінічні випробування комбінації власної вакцини від коронавірусу з російським препаратом "Спутник V".

Про це йдеться у заяві компанії в п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми оголошуємо про початок програми клінічних досліджень з оцінки безпеки та імуногенності комбінованого застосування вакцини AZD1222, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, і вакцини "Спутник V", розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, за участю добровольців у віці від 18 років", - сказано у заяві компанії.

Вакцини AZD1222 і "Спутник V" створені на основі аденовірусних векторів, в які вбудований шиповидний білок вірусу SARS-CoV-2.

У компанії заявили, що комбінації різних вакцин можуть стати "важливим кроком у профілактиці COVID-19 за рахунок посилення імунної відповіді і підвищення доступності препаратів".

Компанія повідомила ВВС, що клінічні випробування відбуватимуться в Росії, але невідомо, коли вони почнуться і скільки людей у них буде задіяно.

Нагадаємо, 10 грудня французька компанія Sanofi та британська GlaxoSmithKline оголосили про відстрочку в реалізації своєї програми із розробки вакцини від коронавірусу та зможуть виготовити її не раніше ніж в кінці 2021 року.