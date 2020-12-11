Новий уряд Литви склав присягу
11 грудня в парламенті Литви була затверджена програма нового уряду країни і присягу принесли нові міністри.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
З цього дня уряд Інгріди Шимоніте отримав повноваження і може працювати.
Перед затвердженням програми і Шимоніте і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс сказали, що головне зараз - забезпечити контроль над пандемією.
Сам Дулькіс представив у парламенті план з трьох пунктів, який має здійснити уряд у справі боротьби з вірусом.
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про затвердження уряду 7 грудня, через місяць після того правоцентристські партії Литви: Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи (консерватори), Рух лібералів і Партія свободи підписали угоду про формування нової керівної коаліції.
Інгріда Шимоніте була міністром фінансів в уряді, який втратив владу в 2012 році після однієї з найжорсткіших програм суворої економії в Європі, яка призвела до обвалу ВВП приблизно на 15% в 2009 році.