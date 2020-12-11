Новий уряд Литви склав присягу

11 грудня в парламенті Литви була затверджена програма нового уряду країни і присягу принесли нові міністри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

З цього дня уряд Інгріди Шимоніте отримав повноваження і може працювати.

Перед затвердженням програми і Шимоніте і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс сказали, що головне зараз - забезпечити контроль над пандемією.

Сам Дулькіс представив у парламенті план з трьох пунктів, який має здійснити уряд у справі боротьби з вірусом.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про затвердження уряду 7 грудня, через місяць після того правоцентристські партії Литви: Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи (консерватори), Рух лібералів і Партія свободи підписали угоду про формування нової керівної коаліції.

Інгріда Шимоніте була міністром фінансів в уряді, який втратив владу в 2012 році після однієї з найжорсткіших програм суворої економії в Європі, яка призвела до обвалу ВВП приблизно на 15% в 2009 році.