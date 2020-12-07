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Президент Литви затвердив новий уряд на чолі з Інгрідою Шимоніте

Понеділок, 7 грудня 2020, 15:53

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про затвердження уряду на чолі з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

"Сьогодні я підписав указ про затвердження новосформованого Кабінету міністрів Литовської Республіки на чолі з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте", - заявив Науседа.

Він зазначив, що уряд почне працювати в складний для Литви період, тобто під час пандемії коронавірусу.

"У мене було багато дискусій з кандидатами в міністри, і я можу твердо сказати, що в багатьох випадках наші положення, принципи, плани, стратегії перетинаються, тому я сподіваюся продовжити тісну співпрацю з поглядом в одному напрямку, і я вірю, що ми можемо багато зробити для Литви", - сказав Науседа.

Нова прем’єрка нагадала, що програма нового уряду буде представлена Сейму у вівторок. Вона висловила сподівання, що новий уряд скоро почне виконувати свої обов’язки.

Як вже повідомлялося, МЗС Литви очолить Габріелюс Ландсбергіс.

Він є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи та колишнім депутатом Європарламенту, у якому входив до "Європейської народної партії" та активно підтримував Україну, зокрема й у питанні санкцій проти РФ за її агресію.  

Ландсбергіс замінить на посаді міністра закордонних справ Лінаса Лінкявічюса - незмінного главу МЗС Литви з кінця 2012 року, який активно підтримував Україну під час Революції Гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі. 

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