Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄСПЛ у січні винесе рішення у справі про війну в Грузії

Верховний суд США відмовився переглядати вибори в чотирьох ключових штатах

МЗС впевнене в покаранні винних у воєнних злочинах в Україні після новин з Гааги 

Сенат США затвердив оборонний бюджет з новими санкціями проти "Північного потоку-2"






В Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життя

Субота, 12 грудня 2020, 11:37

Конституційний суд Австрії в п'ятницю постановив, що заборона асистованого суїциду порушує основні права людини, і наказав уряду скасувати її в 2021 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Позов до суду подали кілька людей, в тому числі двоє невиліковно хворих людей і лікар.   

"Рішення свідомо піти з життя має поважатися законодавцем", - заявив журналістам голова суду Крістоф Грабенвартер, підкресливши, що вибір повинен бути зроблений "вільно, без будь-якого зовнішнього впливу".

Сьогодні в Австрії асистований суїцид, тобто суїцид, скоєний з використанням допомоги іншої людин (лікаря), карається тюремним ув'язненням до п'яти років.   

Правляча коаліція Австрії закликала зберегти існуюче законодавство, яке забороняє допомогу в суїциді, пославшись на потенційні зловживання у разі легалізації процедури.

Евтаназія серед європейських країн легалізована в Нідерландах і Бельгії, але традиційно католицькі держави, такі як Ірландія та Польща, виступають проти лібералізації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія ЄвроЖиття
powered by lun.ua