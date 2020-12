Трамп обіцяє ветувати оборонний бюджет із санкціями проти Nord Stream-2

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет, на прошлой неделе одобренного Конгрессом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Больше всех от нашего оборонного бюджета выигрывает Китай Я наложу вето!" - написал он.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!