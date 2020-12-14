В Естонії почав діяти посилений карантин, що триватиме кілька тижнів

В Естонії набрали чинності посилені обмеження для протидії поширенню коронавірусу, анонсовані урядом минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Заходи впроваджуються на період з 14 грудня до 4 січня і передбачають закриття шкіл та університетів і обмеження на інші види колективних занять.

Читайте також Німеччина вводить жорсткий локдаун до 10 січня

Спортивні тренування у приміщеннях будуть дозволені тільки для безконтактних видів спорту та індивідуально. При цьому для людей, старших 12 років, обов’язково носити маску.

Тренування надворі можливі групами щонайбільш до 10 осіб плюс тренер. Ці обмеження не поширюються тільки на професійних спортсменів.

Змагання на період карантину будуть дозволені тільки для професійного спорту, але без глядачів.

Школи, училища та університети повинні або припинити роботу, або перейти на дистанційне навчання. При цьому, за рішенням закладів, можливо проводити персональні консультації, екзамени, практику тощо, але з дотриманням заходів безпеки - маскового режиму та правила "2+2". Контактне навчання можливе лише для детей з особливими потребами.

Заходи дозвілля надворі дозволені за участі до 10 людей і тренера.

Дитсадки, водночас, продовжать роботу.

У суботу 12 грудня Естонія зареєструвала новий рекорд заражень - 758 випадків за добу. До цього найвищі показники декілька разів були більшими 500. Населення країни - близько 1,3 млн.