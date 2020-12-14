В Эстонии начал действовать усиленный карантин, который продлится несколько недель

В Эстонии вступили в силу усиленные ограничения для противодействия распространению коронавируса, анонсированные правительством на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Мероприятия внедряются на период с 14 декабря до 4 января и предусматривают закрытие школ и университетов и ограничения на другие виды коллективных занятий.

Школы, училища и университеты должны либо прекратить работу, или перейти на дистанционное обучение. При этом, по решению заведений, возможно проводить персональные консультации, экзамены, практику и т.д., но с соблюдением мер безопасности - масочного режима и правила "2 + 2". Контактное обучение возможно только для детей с особыми потребностями.

Мероприятия досуга на улице разрешены с участием до 10 человек и тренера.

Детсады продолжат работу.

Спортивные тренировки в помещениях будут разрешены только для бесконтактных видов спорта и индивидуально. При этом для людей старше 12 лет, обязательно носить маску.

Тренировка на улице возможные группами что наиболее до 10 человек плюс тренер. Эти ограничения не распространяются только на профессиональных спортсменов.

Соревнования на период карантина будут разрешены только для профессионального спорта, но без зрителей.

В суббота 12 декабря Эстония зарегистрировала новый рекорд заражений - 758 случаев за сутки. До этого самые высокие показатели превышали 500 случаев. Население страны составляет около 1,3 млн.