У Раді ЄС затвердили положення, через які Польща і Угорщина погрожували заблокувати бюджет

Рада ЄС сьогодні схвалила низку рішень щодо законодавства, пов’язаного з ухваленням бюджету ЄС на 2021-2027 роки та фінансовим пакетом для порятунку економіки блоку від коронакризи. Серед них - так званий механізм верховенства права, через незгоду з яким Польща та Угорщина погрожували ветувати бюджет.

Як пише "Європейська правда", повідомлення про схвалене рішення розміщене на сайті Ради ЄС.

Рішення прийняли за підсумками саміту лідерів ЄС 10-11 грудня.

Так званий механізм умовності / механізм верховенства права передбачає встановлення зв’язку між отриманням коштів з бюджету ЄС та дотриманням верховенства права у країнах-членах, та позбавлення країн частини фінансування, якщо буде встановлено, що "порушення принципів верховенства права у країні впливають або зі значним ризиком можуть вплинути на належне управління коштами з бюджету ЄС, або захист фінансових інтересів ЄС".

Відповідно, у середу Європарламент може фінально схвалити проєкт своїм голосуванням.

Раніше Польща та Угорщина через незгоду з механізмом верховенства права погрожували заблокувати схвалення бюджету ЄС. Оскільки Варшава та Будапешт перебувають під процедурами ЄС щодо підриву незалежності судів та засобів масової інформації, вони ризикували втратити мільярди виплат від Євросоюзу.

Втім, на саміті 11 грудня лідери домовилися з Польщею та Угорщиною про припинення блокади.

Детальніше про це читайте у статті: Гроші в обмін на правосуддя: як ЄС здолав опір Польщі та Угорщини і чому це важливо.