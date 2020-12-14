Німецька поліція штрафує австрійців, які їздять через кордон за покупками
Німецька влада почала штрафувати громадян Австрії за поїздки до Німеччини для покупок, що заборонені карантинними правилами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Австрійцям з минулої середи заборонено перетинати кордон для покупок у Німеччині, і у вихідні були зареєстровані перші штрафи за порушення цього правила.
Німецька поліція підтвердила, що за вихідні десятки австрійців отримали штрафи. Поліція проводила перевірку покупців у баварському районі Зімбах-ам-Інн.
Кожен, хто порушує карантин у Німеччині, ризикує отримати штраф до 2000 євро - навіть лише за коротку поїздку через кордон, щоб заправити автомобіль бензином або відправитися за покупкою.
Згідно з постановою про в'їзд в карантин (Einreise-Quarantäne-Verordnung), "непотрібні поїздки" через кордон караються штрафами.
Німецька поліція буде проводити регулярні перевірки у прикордонних регіонах, щоб стримувати австрійців, які перетинають кордон для покупок.