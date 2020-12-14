Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Експерти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального - Bellingcat

На Сицилії прокинувся вулкан Етна

Раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через велику кількість жінок на керівних посадах

США підозрюють російських хакерів у стеженні за листами Мінфіну - ЗМІ






Німецька поліція штрафує австрійців, які їздять через кордон за покупками

Понеділок, 14 грудня 2020, 16:46

Німецька влада почала штрафувати громадян Австрії за поїздки до Німеччини для покупок, що заборонені карантинними правилами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Австрійцям з минулої середи заборонено перетинати кордон для покупок у Німеччині, і у вихідні були зареєстровані перші штрафи за порушення цього правила.

Німецька поліція підтвердила, що за вихідні десятки австрійців отримали штрафи. Поліція проводила перевірку покупців у баварському районі Зімбах-ам-Інн.

Кожен, хто порушує карантин у Німеччині, ризикує отримати штраф до 2000 євро - навіть лише за коротку поїздку через кордон, щоб заправити автомобіль бензином або відправитися за покупкою.

Згідно з постановою про в'їзд в карантин (Einreise-Quarantäne-Verordnung), "непотрібні поїздки" через кордон караються штрафами.

Німецька поліція буде проводити регулярні перевірки у прикордонних регіонах, щоб стримувати австрійців, які перетинають кордон для покупок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Австрія Коронавірус
powered by lun.ua