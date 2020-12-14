Немецкая полиция штрафует австрийцев, которые ездят через границу за покупками

Немецкие власти начали штрафовать граждан Австрии за поездки в Германию для покупок, что запрещено карантинными правилами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Австрийцам с прошлой среды запрещено пересекать границу для покупок в Германии, и на выходных были зарегистрированы первые штрафы за нарушение этого правила.

Немецкая полиция подтвердила, что за выходные десятки австрийцев получили штрафы. Полиция проводила проверку покупателей в баварском районе Зимба-ам-Инн.

Каждый, кто нарушает карантин в Германии, рискует получить штраф до 2000 евро - даже только за короткую поездку через границу, чтобы заправить автомобиль бензином или отправиться за покупкой.

Согласно постановлению о въезде в карантин (Einreise-Quarantäne-Verordnung), "ненужные поездки" через границу караются штрафами.

Немецкая полиция будет проводить регулярные проверки в приграничных регионах, чтобы сдерживать австрийцев, пересекающих границу ради покупок.