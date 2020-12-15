У Швеції в листопаді було найбільше смертей за 102 роки з часів "іспанки"

У Швеції минулого місяця було зареєстровано більше смертей, ніж в будь-якому іншому листопаді за більш ніж 100 років.

Такі дані опублікувало Статистичне управління Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Всього було зареєстровано 8088 смертей від різних причин, що на 10 відсотків більше, ніж в середньому за п'ять років (7383 людини).

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"Це найбільша кількість смертей, зафіксованих в листопаді з 1918 року, коли спалахнув іспанський грип", - сказав демограф Томас Йоханссон.

Найбільша кількість померлих була 15 листопада - 292 людини. Крім того, кожен день з 12 по 27 листопада реєструвалося більше смертей, ніж в будь-який листопадовий день з 2015 року.

Надлишкова смертність в другій хвилі, тим не менш, до цих пір залишалася нижчою за ту, яка спостерігалася навесні з 29 березня по 1 травня, коли щодня вмирали не менше 300 осіб.

"З середини року кількість смертей залишається на нормальному рівні для цього періоду, але в листопаді кількість смертей почала значно зростати", - сказав Йоханссон.

У період з липня по вересень рівень смертності у Швеції був трохи нижче середнього, на 12 відсотків нижче середнього серед жінок і на 2 відсотки нижче середнього серед чоловіків.

У розрахунку на душу населення листопад був найбільш смертоносним тільки за десятиліття: на 100 000 жителів померло 77,9 людини в порівнянні з 79,2 в листопаді 2010 року.

Йоханссон сказав, що надлишкова смертність минулого місяця була обмежена серед осіб старше 65 років, при цьому рівень смертності був нижче середнього серед людей у ​​віці 64 років і молодше.

В середині листопада Швеція для боротьби з вірусом заборонила публічні заходи за участю понад 8 осіб. Більшість інших карантинних заходів залишаються на рівні рекомендацій.