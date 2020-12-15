В Швеции в ноябре было больше всего смертей за 102 года со времен "испанки"

В Швеции в прошлом месяце было зарегистрировано больше смертей, чем в любом другом ноябре за более чем 100 лет.

Такие данные опубликовало Статистическое управление Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Всего было зарегистрировано 8088 смертей от разных причин, на 10 процентов больше, чем в среднем за пять лет (7383 человека).

"Это самое большое количество смертей, зафиксированных в ноябре с 1918 года, когда вспыхнул испанский грипп", - сказал демограф Томас Йоханссон.

Наибольшее количество умерших было 15 ноября - 292 человека. Кроме того, каждый день с 12 по 27 ноября регистрировалось больше смертей, чем в любой ноябрьский день с 2015 года.

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Избыточная смертность во второй волне, тем не менее, до сих пор оставалась ниже той, которая наблюдалась весной с 29 марта по 1 мая, когда ежедневно умирали не менее 300 человек.

"С середины года количество смертей остается на нормальном уровне для этого периода, но в ноябре количество смертей начало значительно расти", - сказал Йоханссон.

В период с июля по сентябрь уровень смертности в Швеции был чуть ниже среднего, на 12 процентов ниже среднего среди женщин и на 2 процента ниже среднего среди мужчин.

В расчете на душу населения ноябрь был самым смертоносным только за десятилетие: на 100 000 жителей умерло 77,9 человека по сравнению с 79,2 в ноябре 2010 года.

Йоханссон сказал, что избыточная смертность в прошлом месяце была ограничена среди лиц старше 65 лет, при этом уровень смертности был ниже среднего среди людей в возрасте 64 лет и моложе.

В середине ноября Швеция для борьбы с вирусом запретила публичные мероприятия с участием более 8 человек. Большинство других карантинных мероприятий остаются на уровне рекомендаций.