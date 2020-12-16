Главу МВС Франції допитали у справі про згвалтування

Міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманіна допитали у справі про згвалтування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Адвокати 38-річного Дарманіна заявили, що його допитували двоє слідчих, які надали йому статус допоміжного свідка. Це означає, що він перебуває всього в одному кроці від пред'явлення звинувачень.

Софі Паттерсон-Спатц звинувачує Дарманіна в згвалтуванні, сексуальних домаганнях і зловживанні довірою. За її словами, в 2009 році вона звернулася до Дарманіна, який очолював юридичний відділ прокуратури, з проханням переглянути вирок 2004 року за шантаж і зловмисні дії щодо колишнього друга. Вона заявила, що Дарманін погодився їй допомогти в обмін на сексуальні послуги, на які вона в підсумку погодилася.

Апеляційний суд Парижа ухвалив в середині червня рішення відновити розслідування цього звинувачення, майже через два роки після відмови слідчого судді поновити розслідування.

На відкритому слуханні в ході попереднього розслідування в лютому 2018 року Дарманін підтвердив, що мав сексуальні стосунки з Паттерсон-Спатц, але, за його словами, вона добровільно дала згоду і це була її ініціатива: "Ніякого примусу не було".

Слідчі судді можуть спочатку викликати Дарманіна як допоміжного свідка, а потім змінити його статус в ході розгляду на статус обвинуваченого, якщо будуть представлені "серйозні докази".