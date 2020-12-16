Главу МВД Франции допросили по делу об изнасиловании

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин был допрошен по обвинению в изнасиловании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Адвокаты 38-летнего Дарманина заявили, что его допрашивали два следователя, которые предоставили ему статус вспомогательного свидетеля. Это означает, что он всего в одном шаге от предъявления ему обвинений.

Софи Паттерсон-Спатц обвиняет Дарманина в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием. По ее словам, в 2009 году она обратилась к Дарманину, возглавлявшему юридический отдел, с просьбой пересмотреть приговор 2004 года за шантаж и злонамеренные призывы к бывшему товарищу. Она заявила, что Дарманин согласился ей помочь в обмен на сексуальные услуги, но что она в итоге согласилась.

Апелляционный суд Парижа постановил в середине июня возобновить расследование этого обвинения, почти через два года после отказа следственного судьи возобновить расследование.

На открытом слушании в ходе предварительного расследования в феврале 2018 года Дарманин подтвердил, что имел сексуальные отношения с Паттерсон-Спатц, но, по его словам, она добровольно дала согласие и это была ее инициатива: "Никакого принуждения не было".

Следственные судьи могут сначала вызвать Дарманина в качестве вспомогательного свидетеля, а затем изменить его статус в ходе разбирательства на статус обвиняемого, если будут представлены "серьезные или совпадающие доказательства".