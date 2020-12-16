"Святкуй відповідально": Північна Македонія посилила обмеження на Різдвяні свята

Уряд Північної Македонії оголосив про посилення коронавірусних обмежень на період новорічних та різдвяних свят.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

Пакет обмежувальних заходів під назвою "Святкуй відповідально", запропонувала Комісія з інфекційних хвороб. Нові обмеження діятимуть з 18 грудня до 20 січня.

Згідно із новими правилами, заклади громадського харчування мають зачинятися о 18:00 замість 21:00, як зараз. Втім, ресторани, кафе та бари можуть продавати напої та їжу на винос, чи організовувати доставку.

У закладах громадського харчування в готелях, мотелях, хостелах тощо робочий час обмежений до 21 години, але вони зможуть обслуговувати всередині закладу виключно гостей, що в них мешкають.

Заборонено організовувати будь-які види новорічних чи релігійних святкувань на відкритому повітрі та у закритих приміщеннях будь-якими фізичними, юридичними особами, а також органами влади.

Окремо вказано на заборону релігійним громадам організовувати збори в і біля культових споруд з нагоди майбутніх релігійних свят. Ці заходи також включають заборону готелям організовувати святкування Нового року та релігійних свят.

Нові заходи включають заборону на оренду будинків відпочинку та інших туристичних об’єктів для проживання на території Республіки Північна Македонія, для збору груп та організації урочистостей з нагоди майбутнього Нового року та релігійних свят, за винятком оренди особам з однієї родини.

Прем'єр-міністр країни Зоран Заєв закликав зустріти Новий рік відповідально, щоб не викликати нової хвилі епідемії.