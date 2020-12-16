"Празднуй ответственно": Северная Македония усилила ограничения на Рождество

Правительство Северной Македонии объявило об усилении коронавирусных ограничений на период новогодних и рождественских праздников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Пакет ограничительных мер под названием "Празднуй ответственно" был предложен Комиссией по инфекционным заболеваниям. Новые ограничения будут действовать с 18 декабря по 20 января.

Согласно новым правилам, заведения общественного питания должны закрываться в 18:00 вместо 21:00, как сейчас. Впрочем, рестораны, кафе и бары могут продавать напитки и еду на вынос, или организовывать доставку.

В заведениях общественного питания в гостиницах, мотелях, хостелах и т.д. рабочее время ограничено до 21 часов, но они смогут обслуживать внутри заведения исключительно для гостей, которые у них живут.

Запрещено организовывать любые виды новогодних или религиозных празднований на открытом воздухе и в закрытых помещениях любыми физическими, юридическими лицами, а также органами власти.

Отдельно указано на запрет религиозным общинам организовывать собрания в культовых сооружениях по случаю предстоящих религиозных праздников. Эти меры также включают запрет отелям организовывать празднование Нового года и религиозных праздников.

Новые меры включают запрет на аренду домов отдыха и других туристических объектов для проживания на территории Республики Северная Македония, для сбора групп и организации торжеств по случаю предстоящего Нового года и религиозных праздников, за исключением аренды лицам из одной семьи.

Премьер-министр страны Зоран Заев призвал встретить Новый год ответственно, чтобы не вызвать новой волны эпидемии.