У Молдові скасували заборону на ретрансляцію російських новин

Парламент Молдови на засіданні 16 грудня схвалив у другому читанні законопроєкт, що скасовує заборону на ретрансляцію у Молдові російських новин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Проєкт був внесений Партією соціалістів чинного президента Ігоря Додона, який програв вибори. Його підтримали популістська "Шор" і група Pentru Moldova.

Представник останньої Сергій Сирбу заявив, що закон про заборону ретрансляції російських новин від 2017 року застарів і виявився неефективним, а "найнебезпечніша пропаганда - внутрішня пропаганда, фальсифікація та брехня".

Схвалений законопроєкт скасовує заборону на ретрансляцію у Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм. Окрім того, він передбачає зниження обов’язкової частки місцевого контенту на приватних телеканалах з 8 до 6 годин на день, регіональних каналів - з 4 до 3 годин, місцевих - з 2 до 1 годин.

Також проєкт зобов’язує ЗМІ за рішенням суду розкривати свої джерела, якщо це "необхідно для захисту національної безпеки та громадського порядку".

Згідно з чинним законом, у Молдові не можна транслювати телепрограми з країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (РФ її не ратифікувала).

У першому читанні проєкт пройшов на скандальному засіданні від 3 грудня - тому ж, коли парламент перебрав у президента контроль над спецслужбою, таким чином обмеживши майбутні повноваження обраного президента Маї Санду.

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