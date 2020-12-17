В Молдове отменили запрет на ретрансляцию российских новостей

Парламент Молдовы на заседании 16 декабря одобрил во втором чтении законопроект, отменяющий запрет на ретрансляцию в Молдове российских новостей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Проект был внесен Партией социалистов действующего президента Игоря Додона, который проиграл выборы. Его поддержали популистская "Шор" и группа Pentru Moldova.

Представитель последней Сергей Сырбу заявил, что закон о запрете ретрансляции российских новостей от 2017 года устарел и оказался неэффективным, а "самая опасная пропаганда - внутренняя пропаганда, фальсификация и ложь".

Одобренный законопроект отменяет запрет на ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ. Кроме того, он предусматривает снижение обязательной доли местного контента на частных телеканалах с 8 до 6 часов в день, региональных каналов - с 4 до 3 часов, местных - с 2 до 1 часа.

Также проект обязывает СМИ по решению суда раскрывать свои источники, если это "необходимо для защиты национальной безопасности и общественного порядка".

Согласно действующему закону, в Молдове нельзя транслировать телепрограммы из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (РФ ее не ратифицировала).

В первом чтении проект прошел на скандальном заседании от 3 декабря - том же, когда парламент забрал у президента контроль над спецслужбой, таким образом ограничив будущие полномочия избранного президента Майи Санду.

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