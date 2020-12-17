США визнали Швейцарію валютним маніпулятором

США оголосили Швейцарію, а також В’єтнам валютними маніпуляторами, звинувативши країни у тому, що вони здійснили інтервенції з метою обмеження росту їх валют стосовно долара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

США рідко визначають країни "валютними маніпуляторами". Минулого року за наполяганням президента Дональда Трампа такий "ярлик" отримав Китай - тоді це трапилось вперше з початку 1990-х років.

Читайте також США визнали Китай валютним маніпулятором

Тепер таке визначення міститься у піврічному звіті Міністерства фінансів США, в якому проаналізована валютна практика основних торгових партнерів США.

Приймаючи рішення, США враховують те, наскільки країна втручається у валютні ринки, розмір її позитивного сальдо торгового балансу з США, а також більш широкий показник торгівлі, що включає фінансові потоки.

У випадку Швейцарії США заявили, що позитивне сальдо торгового балансу країни з США виросло за 12 місяців, почасти через різке збільшення експорту золота в першій половині 2020 року. Американські інвестори, налякані пандемією, скупили те, що вважається менш ризикованим активом.

США заявили, що зусилля Швейцарії з компенсації сплеску попиту на швейцарський франк також призвели до інтервенції на валютних ринках, що склала 14% ВВП. Інтервенція була "значно більшою, ніж у попередні періоди". З липня 2019 по червень 2020-го чиста купівля валюти Швейцарським національним банком склала $103 млрд.

США заявили, що 10 інших країн також потребують моніторингу. Серед них - Китай, Японія, Південна Корея і Німеччина. Крім того, в список спостереження були додані Тайвань, Таїланд і Індія.