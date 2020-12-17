США признали Швейцарию валютным манипулятором

США объявили Швейцарию, а также Вьетнам валютными манипуляторами, обвинив страны в том, что они совершили интервенции с целью ограничения роста их валют по отношению к доллару.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

США редко определяют страны "валютными манипуляторами". В прошлом году по настоянию президента Дональда Трампа такой "ярлык" получил Китай - тогда это случилось впервые с начала 1990-х годов.

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Теперь такое определение содержится в полугодовом отчете Министерства финансов США, в котором проанализирована валютная практика основных торговых партнеров США.

Принимая решение, США учитывают то, насколько страна вмешивается в валютные рынки, размер ее положительного сальдо торгового баланса с США, а также более широкий показатель торговли, включая финансовые потоки.

В случае Швейцарии США заявили, что положительное сальдо торгового баланса страны с США выросло за 12 месяцев, отчасти из-за резкого увеличения экспорта золота в первой половине 2020 года. Американские инвесторы, напуганные пандемией, скупили то, что считается менее рискованным активом.

США заявили, что усилия Швейцарии по компенсации всплеска спроса на швейцарский франк также привели к интервенции на валютных рынках, которая составила 14% ВВП. Интервенция была "значительно больше, чем в предыдущие периоды". С июля 2019 по июнь 2020-го чистая покупка валюты Швейцарским национальным банком составила $103 млрд.

США заявили, что для 10 других стран также нужен мониторинг. Среди них - Китай, Япония, Южная Корея и Германия. Кроме того, в список наблюдения были добавлены Тайвань, Таиланд и Индия.