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Посольство вимагає пояснень у Боснії через подаровану Лаврову українську ікону - ЗМІ

Четвер, 17 грудня 2020, 15:01

Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ країни з проханням надати інформацію про те, чому главі МЗС РФ Сергєю Лаврову подарували 300-літню українську ікону з Луганська. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Klix.ba.

Стверджується, що один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додик подарував Лаврову ікону 14 грудня, коли той відвідував країну. 

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За даними видання, посольство України запросило інформацію про походження ікони, яка, як стверджується, була знайдена в Луганську і має вік близько 300 років.  

У листі посольство відзначає, що Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики і військових дій Російської Федерації проти України.

 

Видання стверджує, що на зворотному стороні ікони є штамп, який свідчить, що пам'ятка справжня і належить Україні.

Лавров перебував з візитом у Сараєві 14 грудня і минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися ним.

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