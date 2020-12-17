Європарламент ухвалив тимчасові правила для тунелю під Ла-Маншем на випадок "жорсткого" Brexit

Депутати Європарламенту затвердили тимчасові заходи для збереження працездатності тунельного залізничного сполучення між континентальною Європою і Великою Британією після закінчення перехідного періоду 31 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Європарламенту.

Парламент затвердив тимчасові правила в порядку невідкладної процедури 684 голосами (3 проти, 2 утрималися).

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У жовтні парламент проголосував за закон, що дозволяє Франції вести переговори про нову міжнародну угоду з Британією щодо управління транспортною мережею під Ла-Маншем. Міжурядова комісія залишиться головним органом безпеки тунелю. Ця угода поки не досягнута.

Щоб з 1 січня 2021 роки не було переривання залізничного руху під Ла-Маншем, парламент погодився тимчасово продовжити ліцензії та сертифікати безпеки, щоб у Франції і Британії було достатньо часу для укладення двосторонньої угоди.

Ліцензія поточного керуючого тунельною інфраструктурою буде діяти протягом двох місяців після закінчення перехідного періоду. Сертифікати безпеки і ліцензії, видані британським компаніям відповідно до законодавства ЄС, будуть продовжені на дев'ять місяців.

Інші надзвичайні заходи будуть поставлені на голосування 18 грудня, зокрема, для тимчасової підтримки транскордонного сполучення між Британією і ЄС на дорогах і по повітрю з 1 січня 2021 року.

Тимчасові правила також повинні бути схвалені Радою ЄС. Вони набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС і перестануть застосовуватися не пізніше 1 жовтня 2021 року.