Понад 1 000 поліцейських провели рейди на 51 об’єкті на півночі та заході Німеччини в рамках операції з боротьби з незаконним азартним бізнесом.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій в п’ятницю поліцією та прокуратурою, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили німецькі правоохоронці, під час операції було затримано двох чоловіків – 55 та 47 років. Обидва мають постати перед мировим суддею.

Згідно із заявою, обшуки було проведено в культурних об’єднаннях, гральних закладах та квартирах у різних районах земель Північного Рейну-Вестфалії та Нижньої Саксонії.

Загалом було перевірено 108 осіб, а дані 21 із них було зафіксовано. Розслідування стосується несанкціонованих азартних ігор, комерційного комп’ютерного шахрайства та організованого ухилення від сплати податків.

Представниця поліції повідомила, що було вилучено кілька сотень незаконно встановлених ігрових автоматів, які заборонені в Німеччині та, як припускають, були ввезені з-за кордону.

Крім того, слідчі, яким надавали підтримку підрозділи поліції спеціального призначення, кінологи та співробітники Державного управління з боротьби з фінансовими злочинами, виявили автомати для ставок і значну суму готівки, а також вогнепальну зброю та наркотики.

Нагадаємо, 18 листопада 28-річного українського інфлюенсера Алекса Слобоженка, якого розшукують у всьому світі за серйозні економічні та фінансові злочини, перехопили та заарештували льотним підрозділом головного управління поліції італійського міста Ріміні.

Перед тим у Польщі поліцейські з Кримінального відділу спільно з співробітниками Митно-податкової служби Мазовецького митно-податкового управління у Варшаві ліквідували ігрові автомати у столичному районі Воля.