Україна і Туреччина вперше провели зустріч у новому форматі "Квадрига"

Україна і Туреччина вперше провели політико-безпекові консультації у новому форматі "Квадрига" за участі міністрів закордонних справ та оборони двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", підсумки засідання оголосили чотири міністри на пресконференції у Києві.

"Ми з колегами поділяємо думку, що механізм "Квадрига" під керівництвом наших президентів стане важливою рушійною силою не лише українсько-турецьких відносин, але й розвитку ситуації в нашому регіоні загалом. Безумовно, що формат "Квадрига" також буде корисним для підтримки євроатлантичної інтеграції України", - сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Його турецький колега Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина не визнає анексії Криму Росією і продовжить говорити про це на всіх міжнародних майданчиках.

"Ми обговорили питання, яким чином ми всі разом можемо допомогти кримським татарам. Висловили свою підтримку ініціативі "Кримська платформа", - сказав він.

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що Україна та Туреччина хочуть створити механізм цільових консультацій у сфері безпеки та оборони Чорноморського регіону.

Він сказав, що однією з тем зустрічі була безпекова ситуації в регіоні, зокрема, Чорноморському та Азовському, які "зазнають серйозного тиску через агресивну політику Росії".

"І в цих умовах встановлення тісних партнерських стосунків між країнами, які прагнуть миру, має дуже важливе значення. Це стосується наших двох країн. Ми маємо повне взаєморозуміння в оцінці цієї ситуації з нашими турецькими колегами", - сказав він.

Таран нагадав, що Україна активно розвиває військово-технічне співробітництво з Туреччиною - цього тижня між країнами були підписані контракти на виробництво постачання корветів та безпілотних авіаційних комплексів.

"Ми розглядаємо стратегічне партнерство з Туреччиною в контексті реалізації зовнішньополітичного курсу України та набуття повноправного членства в НАТО. Практична реалізація ініціатив між Україною та Туреччиною сприятиме досягненню стабільності в регіоні Чорного моря та інтеграції України до євроатлантичної системи колективної безпеки", - підкреслив міністр.