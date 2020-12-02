Мін’юст США розслідує потенційну "схему" отримання помилування від президента Трампа 

Департамент юстиції (Мін’юст) США здійснює розслідування потенційної "схеми" отримання помилувань від президента Трампа; про конкретні звинувачення проти посадовців Білого дому чи особисто Трампа не йдеться.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють американські ЗМІ, серед яких NYT та CNN, з посиланням на оприлюднені судові документи.

Згідно з ними, Департамент юстиції влітку розслідував ймовірний факт надання хабара з боку посередників засудженого злочинця посадовим особам Білого дому в обмін на сприяння в отриманні президентського помилування.

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Інформація про потенційну схему міститься у документі обсягом 20 сторінок, датованим 28 серпня, від головного окружного судді федерального Округу Колумбія Говела, де вона дає оцінку тому, чи надавати федеральним прокурорам доступ до доказів у рамках розслідування, як електронна пошта, які можуть бути захищені адвокатською таємницею - та надає такий доступ. Частина інформації у документі прихована.

З документа неможливо зрозуміти, хто є особою, яка намагалась отримати для себе президентське помилування.

Також немає вказівок на якусь причетність до схеми особисто Дональда Трамп, як і згадок про те, що проти якогось посадовця Білого дому було висунуто звинувачення.

Прокурори не надали судді доказів, що якісь гроші були напряму сплачені, але навели докази, що особа сподівалась на помилування, апелюючи до вже здійснених та майбутніх політичних внесків.

Декілька фраз у документі вказують на те, що юрист засудженої особи спілкувався з представником Білого дому про можливість помилування, але незрозуміло, чи це була комунікація у рамках нормальної процедури, чи спроба вирішити питання через "схему".

Дональд Трамп відреагував на звістку про розслідування коротким твітом, у якому назвав його "фейковою новиною".

Pardon investigation is Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

У Департаменті юстиції в коментарі CNN повідомили, що "жодень посадовець не фігурував і не фігурує у розслідуванні, про яке йдеться у документі".