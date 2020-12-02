Минюст США расследует потенциальную "схему" получения помилования от президента Трампа

Департамент юстиции (Минюст) США осуществляет расследование потенциальной "схемы" получения помилованиям от президента Трампа; о конкретных обвинения против должностных лиц Белого дома или лично Трампа речь не идет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают американские СМИ, среди которых NYT и CNN со ссылкой на обнародованные судебные документы.

Согласно им, Департамент юстиции летом расследовал вероятную попытку подкупа со стороны посредников осужденного преступника должностных лиц Белого дома в обмен на содействие в получении президентского помилования.

Информация о потенциальной схеме содержится в документе объемом 20 страниц, датированным 28 августа, от главного окружного судьи федерального округа Колумбия Ховела, где она дает оценку, предоставлять ли федеральным прокурорам доступ к доказательствам в рамках расследования, как электронная почта, которые могут быть защищены адвокатской тайной - и дает им такой доступ. Часть информации в документе скрыта.

Из документа невозможно понять, кто является лицом, пытавшимся получить для себя президентское помилование.

Также нет указаний на какую-то причастность к схеме лично Дональда Трампа, как и упоминаний о том, что против какого-то чиновника Белого дома было предъявлено обвинение.

Прокуроры не предоставили судьи доказательств, что какие-то деньги были напрямую оплачены, но привели доказательства, что лицо надеялось на помилование, ссылаясь на уже осуществленные и будущие политические взносы.

Несколько фраз в документе указывают на то, что юрист осужденного общался с представителем Белого дома о возможности помилования, но не ясно, была ли это коммуникация в рамках нормальной процедуры, или попытка решить вопрос через "схему".

Дональд Трамп отреагировал на известие о расследовании коротким твитом, в котором назвал его "фейковой новостью".

Pardon investigation is Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

В Департаменте юстиции в комментарии CNN сообщили, что "ни один государственный чиновник не фигурировал и не фигурирует в расследовании, о котором идет речь в документе".