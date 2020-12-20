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Хворий на коронавірус Макрон - "у стабільному стані"

Неділя, 20 грудня 2020, 15:16

Президент Франції Еммануель Макрон, у якого кілька днів тому підтвердили коронавірус, "у стабільному стані" і залишається на самоізоляції у другій резиденції в передмісті Парижа.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу.

"Президент Республіки станом на вчора (суботу) був у стабільному стані", - розповіли у Єлисейському палаці, не додавши інших деталей. 

42-річний Макрон, у якого почали проявлятися симптоми вірусу в середу ввечері, отримав позитивний результат тесту 17 грудня вранці.  Як повідомлялося, у нього кашель, висока температура і сильна втома. 

Зараз Макрон перебуває в самоізоляції в офіційній президентській резиденції в Версалі. Поруч із ним знаходиться головний лікар Єлисейського палацу, військовий медик Жан-Крістоф Перрошон.

Минулого тижня Еммануель Макрон брав участь у саміті лідерів ЄС і провів 20 годин з іншими європейськими лідерами, включаючи робочий обід і ніч переговорів.

Після звістки про інфікування Макрона низка європейських лідерів пішли на самоізоляцію та здають тести. 

У прем’єр-міністра Словаччини, який також був в Брюсселі, у п’ятницю 18 грудня діагностували коронавірус.

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Франція Коронавірус
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