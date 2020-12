Brexit: ЄС і Британія не домовилися до встановленого Європарламентом дедлайну

Євросоюз та Велика Британія не зуміли домовитися щодо нової торгівельної угоди у неділю, як того вимагав Європарламент, і продовжать переговори цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили переговірники обох сторін.

"У цей вирішальний момент для переговорів ЄС та Британії ми продовжуємо наполегливо працювати з Девідом Фростом та його командою. ЄС залишається відданим чесній, взаємній та збалансованій угоді. Ми поважаємо суверенітет Великої Британії. І ми очікуємо того ж", - написав у Twitter в неділю ввечері головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

