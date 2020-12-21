Brexit: ЄС і Британія не домовилися до встановленого Європарламентом дедлайну

Євросоюз та Велика Британія не зуміли домовитися щодо нової торгівельної угоди у неділю, як того вимагав Європарламент, і продовжать переговори цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили переговірники обох сторін.

"У цей вирішальний момент для переговорів ЄС та Британії ми продовжуємо наполегливо працювати з Девідом Фростом та його командою. ЄС залишається відданим чесній, взаємній та збалансованій угоді. Ми поважаємо суверенітет Великої Британії. І ми очікуємо того ж", - написав у Twitter в неділю ввечері головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

In this crucial moment for the

🇪🇺🇬🇧 negotiations, we continue to work hard with @DavidGHFrost and his team.



The EU remains committed to a fair, reciprocal & balanced agreement. We respect the sovereignty of the UK. And we expect the same. (1/2) — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 20, 2020

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід МакКаллістер заявив, що досі немає ясності, чи буде взагалі досягнута домовленість про майбутні відносини Британії та ЄС.

"Конференція президентів Європарламенту висловила готовність організувати позачергове пленарне засідання за умови досягнення згоди до півночі неділі, 20 грудня. Ми щойно дізналися, що сьогодні не буде домовленості. Тому Європарламент цього року не зможе надати згоду на угоду", - написав МакКаллістер у Twitter.

3: We have just learned that there will be no agreement today. Therefore, the European Parliament will not be in a position to grant consent to an agreement this year. — davidmcallister (@davidmcallister) December 20, 2020

Раніше представники Єврокомісії висловлювали припущення, що, можливо, можна домовитись про торгову угоду, яка буде тимчасово застосовуватися до затвердження парламентом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого тижня заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.