Brexit: ЕС и Британия не договорились до установленного Европарламентом дедлайна

Евросоюз и Великобритания не сумели договориться о новом торговом соглашении в воскресенье, как того требовал Европарламент, и продолжат переговоры на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили переговорщики обеих сторон.

"В этот решающий момент для переговоров ЕС и Великобритании мы продолжаем упорно работать с Дэвидом Фростом и его командой. ЕС остается преданным честной, взаимной и сбалансированной сделке. Мы уважаем суверенитет Великобритании. И мы ожидаем того же", - написал в Twitter в воскресенье вечером главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакКаллистер заявил, что пока нет ясности, будет ли вообще достигнута договоренность о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

"Конференция президентов Европарламента выразила готовность организовать внеочередное пленарное заседание при условии достижения согласия до полуночи воскресенья, 20 декабря. Мы только что узнали, что сегодня не будет договоренности. Поэтому Европарламент в этом году не сможет дать согласие на соглашение", - написал МакКаллистер в Twitter.

