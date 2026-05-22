У лідера Reform UK вимагають доказів, що пожертва йому на 5 млн фунтів не пов’язана з РФ

Міністр оборони Британії Джон Гілі закликав лідера правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа забезпечити прозорість щодо пожертви у розмірі 5 млн фунтів, зокрема щодо того, чи могла якась частина цієї суми бути пов’язана з прибутками, отриманими за рахунок зв’язків із Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

У листі, з яким ознайомилося видання, Фараджа просили підтвердити, що жодна частина цієї суми не була "отримана від операцій з російськими енергетичними компаніями, пов’язаними з державою", та надати гарантії, що AML Global, яка займається авіаційним паливом, повністю дотримувалася всіх санкцій щодо російської енергетики з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Минулого місяця видання повідомило, що незадовго до загальних виборів 2024 року Фарадж отримав 5 млн фунтів від Крістофера Гарборна, якому належить AML Global. Він має громадянство Британії і Таїланду.

На той час Фарадж не розкрив інформацію про ці гроші, і вона стала відома лише після публікації The Guardian.

Він стверджував, що оскільки це був дарунок, отриманий до того, як він оголосив про намір балотуватися до парламенту, не було потреби заявляти про нього після того, як він став депутатом.

Однак тепер, після скарги від консерваторів, Фарадж стикається з офіційним розслідуванням з боку парламентського наглядача за дотриманням стандартів.

У листі Гілі зазначив, що AML Global постачає авіаційне паливо через мережу "головних та регіональних нафтових компаній", що охоплює понад 1 200 локацій по всьому світу, включаючи Центральну Азію, Перську затоку та Східну Європу.

Гілі попросив Фараджа підтвердити, що жодна частина прибутку, яка допомогла профінансувати подарунок у розмірі 5 млн фунтів, не походила від операцій з російськими енергетичними компаніями, пов’язаними з державою, що AML Global повністю дотримувалася всіх санкцій проти Росії і що "жодне паливо, отримане з нафтопереробних заводів, контрольованих Росією, не пройшло через її ланцюг постачання".

