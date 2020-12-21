Данія викопає і спалить мільйони норок, вбитих через коронавірус

Уряд Данії заявив, що близько 4 мільйонів норок, убитих через мутовану форму коронавірусу, будуть ексгумовані і спалені для запобігання забруднення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Роботи заплановані на травень, коли, за словами офіційних осіб, ризик зараження корона вірусом від мертвих тварин мине.

Два поховання викликають великі суперечки, так як одне знаходиться поруч з озером для купання, а інше - недалеко від джерела питної води. Жителі скаржилися на потенційний ризик зараження.

Міністерство продовольства і сільського господарства заявило в неділю, що уряд заручився підтримкою парламенту, щоб викопати норок наступного року.

"Як тільки норки більше не будуть заражені Covid-19, вони будуть відправлені на сміттєспалювальний завод, де будуть спалені як комерційні відходи", - сказали в міністерстві.

Деякі норки, захоронені в могилах на полігоні на заході країни, почали з'являтися на поверхні через азотні і фосфорні гази, що утворюються при їх розкладанні.

У Данії було вбито понад 15 мільйонів норок, що завдало серйозної шкоди її хутряній промисловості - найбільшій в ЄС.