Лидер Шотландии призвала Джонсона продлить переходный период после Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона согласиться на продление переходного периода с Европейским Союзом после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стерджен написала в Twitter.

"Сейчас очень важно, чтобы премьер-министр искал договоренности о продлении переходного периода после Brexit. Новый штамм COVID - и различные последствия этого - означает, что мы сталкиваемся с глубоко серьезной ситуацией, которая требует нашего внимания на 100%. Было бы бессовестным сочетать ее с Brexit", - написала она в Twitter.

It’s now imperative that PM seeks an agreement to extend the Brexit transition period. The new Covid strain - & the various implications of it - means we face a profoundly serious situation, & it demands our 100% attention. It would be unconscionable to compound it with Brexit.