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Лидер Шотландии призвала Джонсона продлить переходный период после Brexit

Понедельник, 21 декабря 2020, 10:21

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона согласиться на продление переходного периода с Европейским Союзом после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стерджен написала в Twitter.

"Сейчас очень важно, чтобы премьер-министр искал договоренности о продлении переходного периода после Brexit. Новый штамм COVID - и различные последствия этого - означает, что мы сталкиваемся с глубоко серьезной ситуацией, которая требует нашего внимания на 100%. Было бы бессовестным сочетать ее с Brexit", - написала она в Twitter.

Евросоюз и Великобритания не сумели договориться о новом торговом соглашении в воскресенье, как того требовал Европарламент, и продолжат переговоры на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Евросоюзом будет отсутствие соглашения.

Напомним, 31 декабря завершается действие переходного периода, когда правила ЕС еще продолжали применяться в Британии.

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