ЄС погодився платити 15,5 євро за дозу вакцини Pfizer/BioNTech - ЗМІ

Європейський Союз погодився платити 15,5 євро за дозу за вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer та BioNTech

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить внутрішній документ ЄС, оприлюднений Reuters.

Ціна, яка є конфіденційною та була узгоджена для партії у 300 мільйонів доз, трохи нижча, ніж $19,50 за дозу, яку США погодились заплатити за першу партію у 100 мільйонів доз тієї ж вакцини.

Документ ЄС від 18 листопада був розповсюджений для внутрішнього користування після того, як 11 листопада ЄС оголосив про свою угоду із Pfizer та його німецьким партнером BioNTech.

Минулого тижня у бельгійських ЗМІ з’явилася інформація про ціни на вакцини від коронавірусу, яку випадково розкрив уряд. Там було вказано, що вакцина Pfizer/BioNTech коштуватиме 12 євро. Але ця ціна була вказана саме для Бельгії, не виключено, що вона відрізнятиметься для різних країн залежно від обсягу замовлення.

На цей час Єврокомісія має підписані угоди з шістьома виробниками вакцини, двоє з яких вже подалися на затвердження регулятора.

У Великій Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей.

Євросоюз планує затвердити цю вакцину 21 грудня, а кампанія щеплення почнеться одночасно у країнах-членах 27 грудня.

Нагадаємо, Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу.