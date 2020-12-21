ЕС согласился платить 15,5 евро за дозу вакцины Pfizer/BioNTech - СМИ

Европейский Союз согласился платить 15,5 евро за дозу вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует внутренний документ ЕС, опубликованный Reuters.

Цена, которая является конфиденциальной и была согласована для партии в 300 млн доз, немного ниже, чем $19,50 за дозу, которую США согласились заплатить за первую партию в 100 млн доз той же вакцины.

Документ ЕС от 18 ноября был распространен для внутреннего пользования после того, как 11 ноября ЕС объявил о своем соглашении с Pfizer и его немецким партнером BioNTech.

На прошлой неделе в бельгийских СМИ появилась информация о ценах на вакцины от коронавируса, которую случайно раскрыло правительство. Там было указано, что вакцина Pfizer/BioNTech будет стоить 12 евро. Но эта цена была указана именно для Бельгии, не исключено, что она будет отличаться для разных стран в зависимости от объема заказа.

В настоящее время Еврокомиссией подписаны соглашения с шестью производителями вакцины, двое из которых уже отправились на утверждение регулятора.

В Великобритании за первую неделю вакцинации от коронавируса прививки препаратом Pfizer/BioNTech получили 137 897 человек.

Евросоюз планирует утвердить эту вакцину 21 декабря, а кампания вакцинации начнется одновременно в странах-членах 27 декабря.

Напомним, Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.