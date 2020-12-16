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У Британії за перший тиждень від COVID щепили майже 140 тисяч людей

Середа, 16 грудня 2020, 12:46

У Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей. 

Про це розповів Надім Захаві, міністр, відповідальний за впровадження вакцинації у країні, повідомляє "Європейська правда".

"Справді гарний початок програми вакцинації. Минуло 7 днів, і ми зробили: Англія: 108 тисяч, Уельс: 7 897, Північна Ірландія: 4 тисячі, Шотландія: 18 тисяч. Всього у Британії: 137 897 осіб", - написав він у Twitter.

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Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. 

Після старту вакцинації британський регулятор попередив, що людям, у яких раніше виникали серйозні алергічні реакції, не слід робити щеплення.

Очікується, що Євросоюз затвердить для використання на своєму ринку вакцину Pfizer/BioNTech до Різдва.

Вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech вже відбувається в США, Канаді та інших країнах.

У вівторок, 15 грудня, вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna була визнана безпечною і ефективною в США.

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