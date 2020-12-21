У Британії суд остаточно підтвердив перше рішення за законом "про кримінальні фінанси"

Жінка-іноземка, яку у Британії першою перевірили за законом про незрозуміле походження багатства, програла усі апеляції та може втратити свої статки, якщо не надасть доказів походження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Заміра Гаджиєва - дружина ексбанкіра, що, відбуває 15-річне покарання у тюрмі Азербайджану - стала першою людиною, яку Національне агентство з боротьби зі злочинністю перевіряло в рамках закону "про кримінальні фінанси".

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Гаджиєва програла останню свою апеляцію проти рішення від 2018 року, яке зобов’язує її розкрити походження коштів, що була останньою можливою спробою уникнути виконання рішення.

Якщо вона відмовиться його виконувати, Нацагентство з боротьби зі злочинністю може вилучити її статки вартістю близько 22 млн фунтів стерлінгів, включно з будинком у заможному районі Найтсбридж у центрі Лондона та гольф-клуб у Беркширі.

"Це значний результат, який важливий для закріплення рішень щодо багатства незрозумілого походження як потужного інструмента фінансових розслідувань. Це було перше таке рішення… і воно стане корисним прецедентом для усіх наступних", - зазначив Грем Бігер, представник Нацагентства з боротьби зі злочинністю.

Гаджиєва привернула увагу після того, як витратила у розкішному універмазі Harrods близько 1 млн фунтів стерлінгів за рік.

Згодом встановили, що Гаджиєва витратила лише у Harrods понад 16 мільйонів фунтів, у тому числі майже 500 000 доларів за один день, протягом десятирічного періоду з вересня 2006 року по червень 2016 року.

Увагу також привернула її нерухомість в Лондоні вартістю 15 млн фунтів.

Гаджиєва заперечує будь-які порушення закону, а її юристи стверджують, що вирок проти її чоловіка політично вмотивований.