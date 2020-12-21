В Італії троє людей загинули в результаті вибуху на фабриці феєрверків
Понеділок, 21 грудня 2020, 18:13
В італійській провінції К’єті стався вибух на фабриці з виробництва феєрверків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.
За попередньою інформацією від пожежників, які вже перебувають на місці події, в результаті вибуху загинули три людини.
Вибух стався на заводі Esplodenti Sabino в комуні Кабальбордіно.
Детальні обставини інциденту поки невідомі.
В районі вибуху було зупинено рух потягів. Також були перекриті кілька вулиць.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua