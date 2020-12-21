В Італії троє людей загинули в результаті вибуху на фабриці феєрверків

В італійській провінції К’єті стався вибух на фабриці з виробництва феєрверків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

За попередньою інформацією від пожежників, які вже перебувають на місці події, в результаті вибуху загинули три людини.

Вибух стався на заводі Esplodenti Sabino в комуні Кабальбордіно.

Детальні обставини інциденту поки невідомі.

В районі вибуху було зупинено рух потягів. Також були перекриті кілька вулиць.