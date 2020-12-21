В Италии три человека погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков

В итальянской провинции Кьети произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

По предварительной информации от пожарных, которые уже находятся на месте происшествия, в результате взрыва погибли три человека.

Взрыв произошел на заводе Esplodenti Sabino в коммуне Кабальбордино.

Детальные обстоятельства инцидента пока неизвестны.

В районе взрыва было остановлено движение поездов. Также были перекрыты несколько улиц.