Чорногорія заборонила масові святкування на Новий рік і вимагатиме тести від іноземців

У Чорногорії оголосили нові заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу, які діятимуть 22 грудня до 11 січня і, зокрема, забороняють масові святкування на Новий рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

Згідно з новими правилами, діятиме заборона на міжміські перевезення 24-25 та 30-31 грудня, а також 1-2 і 6-7 січня. Окрім того, заборона на міжміські перевезення залишається чинною на всі вікенди – з п’ятниці 22:00 до понеділка о 5 ранку.

Продовжує діяти комендантська година з 22:00 до 05:00 за винятком релігійних свят. Згідно з новими заходами, релігійні обряди в присутності віруючих просто неба повинні тривати не більше 30 хвилин і проводитися таким чином, щоб забезпечити принаймні 4 квадратних метри з обов’язковим дотриманням заходів належного носіння маски та дотримання дистанції в два метри.

Робота закладів громадського харчування продовжена до 20:00, крім 24-25 та 30-31 грудня та 1-2 і 6-8 січня, коли дозволяється лише надання послуг з доставки їжі. Робота нічних клубів, барів та дискотек заборонена.

Забороняється здавати в оренду житлові приміщення (котеджі, квартири тощо) більше ніж для двох осіб, крім членів одного домогосподарства. Роботу готелів має бути організована особливим чином на Різдво і Новий рік. Готельний ресторан зможе працювати в ці дні лише з 7:00 до 16:00 відповідно до чинних рекомендацій щодо надання послуг у ресторанах під час епідемії COVID-19.

Робота басейнів, спа-центрів та нічних клубів заборонена.

Для в’їзду в Чорногорію для всіх іноземців обов’язкова наявність негативного результату ПЛР-тесту не пізніше ніж 72 години. Громадянам України, які мають дозволи на постійне або тимчасове проживання в Чорногорії, в’їзд можливий за наявності ПЛР-тесту або тесту на антитіла або перебуванні на самоізоляції протягом 14 днів.