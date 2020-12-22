Черногория запретила массовые празднования на Новый год и потребует тесты от иностранцев

В Черногории объявили новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые будут действовать 22 декабря до 11 января и, в частности, запрещают массовые празднования на Новый год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Согласно новым правилам, будет действовать запрет на междугородние перевозки 24-25 и 30-31 декабря, а также 1-2 и 6-7 января. Кроме того, запрет на междугородние перевозки остается в силе на все уикенды - с пятницы 22:00 до понедельника в 5 утра.

Продолжает действовать комендантский час с 22:00 до 05:00 за исключением религиозных праздников. Согласно новым мерами, религиозные обряды в присутствии верующих под открытым небом должны продолжаться не более 30 минут и проводиться таким образом, чтобы обеспечить по крайней мере 4 квадратных метра с обязательным соблюдением мер надлежащего ношения маски и соблюдение дистанции в два метра.

Работа общепита продлена до 20:00, кроме 24-25 и 30-31 декабря и 1-2 и 6-8 января, когда разрешается только предоставление услуг по доставке еды. Работа ночных клубов, баров и дискотек запрещена.

Запрещается сдавать в аренду жилые помещения (коттеджи, квартиры и т.д.) больше чем для двух человек, кроме членов одного домохозяйства. Работу отелей должна быть организована особым образом на Рождество и Новый год. Гостиничный ресторан сможет работать в эти дни только с 7:00 до 16:00 в соответствии с действующими рекомендациями по предоставлению услуг в ресторанах во время эпидемии COVID-19.

Работа бассейнов, спа-центров и ночных клубов запрещена.

Для въезда в Черногорию для всех иностранцев обязательно наличие отрицательного результата ПЦР теста не позднее 72 часов. Гражданам Украины, которые имеют разрешение на постоянное или временное жительство в Черногории, въезд возможен при наличии ПЦР теста или теста на антитела или пребывании на самоизоляции в течение 14 дней.