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Австрія поширила суворі обмеження на святкування Нового року

Вівторок, 22 грудня 2020, 11:06

Австрійська влада заборонила святкування Нового року в рамках посилення коронавірусних правил, хоча спочатку це було винятком із плану запровадження карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Відповідно до початкового плану третього національного карантину в Австрії, обмеження на контакти повинні були бути пом'якшені на три дні: 24, 25 і 31 грудня.

Мета полягала в тому, щоб ввести суворі обмеження в інші дні, але дати людям можливість відсвяткувати Різдво і Новий рік невеликими групами до 10 осіб.

Однак відповідно до проєкту пропозиції, представленого 21 грудня, такого послаблення 31 грудня не буде. Суворі правила, які набувають чинності 26 грудня, будуть застосовуватися на Новий рік.

Це означає, що людям буде дозволено залишати свої будинки тільки з обмеженого набору причин. Крім того, тільки одній людині дозволено відвідувати членів іншого домогосподарства (незалежно від кількості осіб в домогосподарстві) протягом вечора.

Більш того, відвідувані люди повинні бути "близькими членами сім'ї" або "важливими контактами, з якими підтримується контакт кілька разів на тиждень", а не друзями або знайомими.

Уряд підтвердив, що визначення тієї чи іншої людини як "важливий контакт" буде залежати від індивідуальної оцінки.

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Коронавірус Австрія
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