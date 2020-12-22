Австрия распространила строгие ограничения на празднование Нового года

Австрийские власти запретили празднование Нового года в рамках усиления коронавирусных правил, хотя первоначально было исключением из первоначального плана зимней изоляции в Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Согласно первоначальному плану третьего национального карантина в Австрии, ограничения на контакты должны были быть смягчены на три дня: 24, 25 и 31 декабря.

Цель заключалась в том, чтобы ввести строгие ограничения на другие дни, но дать людям возможность отпраздновать Рождество и Новый год небольшими группами до 10 человек.

Однако в соответствии с проектом предложения, представленным 21 декабря, такого послабления 31 декабря не будет. Строгие правила, которые вступают в силу 26 декабря, будут применяться на Новый год.

Это означает, людям будет разрешено покидать свои дома только по ограниченному набору причин. Кроме того, только одному человеку разрешено навещать членов другого домохозяйства (независимо от количества человек в домохозяйстве) в течение вечера.

Более того, посещаемые люди должны быть "близкими членами семьи" или "важными контактами, с которыми поддерживается контакт несколько раз в неделю", а не друзьями или знакомыми.

Правительство подтвердило, что определение того или иного человека как "важный контакт" будет зависеть от индивидуальной оценки.