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Шмигаль поговорив з послами G7 про потребу у вакцині вже на початку року 

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:55

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19 з послами країн "Групи семи" та ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Шмигаль розповів, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. 

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За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

"Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. 

Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини", - розповів глава уряду дипломатам.

У понеділок посол України при ЄС Микола Точицький заявив, що Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу.

21 грудня Європейське медичне агентство - регулятор ЄС, а за ним і Єврокомісія дозволили використання вакцини BioNTech/Pfizer. Це перша вакцина, що отримала затвердження у ЄС.Очікується, що вакцинація в Євросоюзі почнеться після Різдва.

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