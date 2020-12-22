Шмыгаль поговорил с послами G7 о необходимости в вакцине уже в начале года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран "Группы семи" и ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль рассказал, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19.

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По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска.

Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины", - рассказал глава правительства дипломатам.

В понедельник посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.

21 декабря Европейское медицинское агентство - регулятор ЕС, а за ним и Еврокомиссия разрешили использование вакцины BioNTech / Pfizer. Это первая вакцина, получившая утверждение в ЕС. Ожидается, что вакцинация в Евросоюзе начнется после Рождества.