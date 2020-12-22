У Словенії проходить добровільне масове тестування на коронавірус

Словенія у вівторок запустила швидке тестування населення на антигени в рамках зусиль зі стримання коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Тестування почалося у вівторок на центральній площі столиці Любляни. Влада заявляє, що місця для безкоштовного тестування будуть визначені ще в дванадцяти містах.

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Вранці в Любляні десятки людей вишикувалися в чергу, щоб пройти тестування. Результати тесту відомі через 15 хвилин - громадян інформують за допомогою повідомлення на їх телефони.

Словенські епідеміологи заявили, що експрес-тести можуть бути особливо корисні для виявлення інфікованих людей, у яких немає симптомів COVID-19.

У Словенії за останні кілька днів після кількох тижнів строгих антивірусних заходів кількість нових випадків зараження знизилася.

16 грудня у Чехії почалася кампанія масового тестування на коронавірус, у рамках якої усіх охочих запросили здати швидкий тест на антигени.

Раніше Словаччина провела загальнонаціональну кампанію тестування, у рамках якої тест здали більше половини населення країни.