В Словении проходит добровольное массовое тестирование на коронавирус

Словения во вторник запустила быстрое тестирование населения на антигены в рамках усилий по сдерживанию коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Тестирование началось во вторник на центральной площади столицы Любляны. Власти заявляют, что места для бесплатного тестирования будут определены еще в двенадцати городах.

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Утром в Любляне десятки людей выстроились в очередь, чтобы пройти тестирование. Результаты теста известны через 15 минут - граждан информируют с помощью сообщения на их телефоны.

Словенские эпидемиологи заявили, что экспресс-тесты могут быть особенно полезны для выявления инфицированных людей, у которых нет симптомов COVID-19.

В Словении за последние несколько дней после нескольких недель строгих антивирусных мероприятий количество новых случаев заражения снизилось.

16 декабря в Чехии началась кампания массового тестирования на коронавирус, в рамках которой всех желающих пригласили сдать быстрый тест на антигены.

Ранее Словакия провела общенациональную кампанию тестирования, в рамках которой тест сдали более половины населения страны.