Прем’єр Чехії одним з перших у країні отримає щеплення від коронавірусу

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш отримає щеплення від коронавірусу 27 грудня, коли у країні почнеться вакцинація.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"Я буду щеплений 27 грудня", - сказав прем'єр-міністр.

Перша доза вакцини від Pfizer і Biontech повинна прибути в Чехію ввечері 26 грудня, а вакцинація почнеться 27 грудня.

"Я не знаю, хто буде першим, головне, щоб ми почали вакцинацію якомога швидше", - сказав Бабіш.

Під час першої хвилі поставок до Чехії надійдуть 10 000 доз вакцини - вони повинні бути надані фельдшерам, заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Ян Блатни.

Бабіш повинен приєднатися до інших політиків, які були вакциновані одними з перших або оголосили, що зроблять це. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, віцепрезидент США Майк Пенс і майбутній президент США Джо Байден вже були вакциновані.