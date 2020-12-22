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Премьер Чехии одним из первых в стране получит прививку от коронавируса

Вторник, 22 декабря 2020, 18:28

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получит прививку от коронавируса 27 декабря, когда в стране начнется вакцинация.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Я буду привит 27 декабря", - сказал премьер-министр.

Первая доза вакцины от Pfizer и Biontech должна прибыть в Чехию вечером 26 декабря, а вакцинация начнется 27 декабря.

"Я не знаю, кто будет первым, главное, чтобы мы начали вакцинацию как можно скорее", - сказал Бабиш.

Во время первой волны поставок в Чехию поступят 10 000 доз вакцины - они должны быть предоставлены фельдшерам, заявил в понедельник министр здравоохранения Ян Блатны.

Бабиш должен присоединится к другим политикам, которые были вакцинированы одними из первых или объявили, что сделают это. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вицепрезидент США Майк Пенс и будущий президент США Джо Байден уже были вакцинированы.

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